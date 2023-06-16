CCL連跌3周共1.13%　新界西CCL連升5周

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市領先指數CCL最新報166.02點，按周跌0.48%，連跌3周共1.13%。本周指數是反映5月底美國債務上限談判期間的市況，港股大幅波動，市場觀望，二手樓市成交淡靜，整體樓價持續窄幅偏軟。近9周計，CCL跌3周後升3周再跌3周，指數三升六跌，累跌1.41%。CCL繼續在165點到168點之間反覆。



6月15日美國聯儲局暫停加息，但預期下半年仍可能再加息兩次，本港主要銀行亦宣佈最優惠利率維持不變，對本地二手樓價的影響將於7月上旬公佈的CCL才開始反映。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報167.25點，按周跌0.54%。CCL(中小型單位)報165.78點，按周跌0.53%。CCL Mass及CCL(中小型單位)齊跌3周，分別累跌1.43%及1.26%。CCL(大型單位)報167.28點，按周跌0.24%。

各區CCL分佈（中原提供）

四區樓價二升二跌 新界西CCL連升5周

四區樓價二升二跌。港島CCL_Mass報165.87點，按周跌2.64%，指數重回2023年2月水平。新界東CCL_Mass報179.28點，按周跌0.47%，連跌2周共0.93%。九龍CCL_Mass報162.25點，按周升0.63%，終止2周連跌。新界西CCL_Mass報156.99點，按周微升0.03%，連升5周共3.59%。

樓價回軟，以致2023年升幅收窄。2023年計，CCL累升5.90%，CCL Mass升7.00%，CCL(中小型單位)升7.13%，CCL(大型單位)升0.37%。港島升6.40%，九龍升7.61%，新界東升5.45%，新界西升7.96%。