康城首都拆主力牆　業主料為地產代理　地監局：不評論私人事宜

將軍澳日出康城首都一個單位，周六（27日）被指懷疑在裝修期間拆去部分主力牆，改建為主人房的房門，日前屋宇署及港鐵派員視察單位，確認涉事單位出現違規。據了解，單位業主為一名地產代理，於2022年8月份以約920萬元買入該單位。



《香港01》向地產代理監管局作出查詢，監管局回覆指目前並無資料得知有關個案的事主是持牌地產代理，而監管局亦不會評論個別地產代理的私人事宜，但局方樂意就一般情況作出回應。

一般而言，在未取得建築事務監督批准及同意下進行樓宇增建或改動均可能構成《建築物條例》下的違例建築工程（「違建工程」）。監管局希望提醒所有市民，應注意物業附有違建工程所涉及的風險，除了安全問題以外，亦包括政府可能行使收回土地權導致物業業權出現問題的風險、政府發出命令要求業主於指定期限內清除違建工程及當業主未有執行時，政府代為拆卸／改動並出售物業以追討相關費用的風險、及難以取得任何或足夠銀行按揭貸款來完成交易的風險等。

此外，市民於購買／租賃心儀二手單位前，除了向業主及地產代理查核該物業是否存有違建工程外，如有懷疑，應徵詢專業人士（例如測量師及／或律師）的意見。