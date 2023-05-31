為報稱促成兩宗成交　地產代理3.7萬元行賄上司　被判囚70日

廉政公署早前落案起訴一名31歲的前中原地產代理，向上司提供合共逾3.7萬元賄款，以換取獲報稱為促成兩宗物業交易的代理，被告今日（31日）在西九龍裁判法院被判入獄70日。



據案情透露，被告劉子揚案發時於屯門中原地產分行任職高級客戶經理。於2018年1月及5月分別有兩名客戶經該分行經理促成買入兩個屯門私人住宅物業。不過，上述分行經理卻建議報稱被告為促成有關物業交易的代理。

報稱促成交易 獲取銷售佣金、主管佣金

而根據中原地產規定，就上述物業交易，被告及該分行的經理可分別獲取銷售佣金及主管佣金。其後中原就該兩宗物業交易向被告發放銷售佣金共逾9.1萬元。被告亦因分行經理要求，向對方提供兩筆共逾3.7萬元賄款，以報稱被告為促成上述兩宗交易的代理。

前中原地產代理向上司提供合共逾3.7萬元賄款，以換取獲報稱為促成兩宗物業交易的代理。（張嘉敏攝）

向上司提供兩筆共逾3.7萬元賄款

不過，由於中原地產禁止分行經理向下屬索取或收受任何利益，以安排下屬處理或協助處理由分行經理促成的物業交易。因此，被告違反《防止賄賂條例》第9(2)(a)條及《刑事罪行條例》第159A條。

裁判官表示，基於案件性質，法庭必須判處被告即時入獄。他以監禁四個月為量刑起點，經考慮多項求情因素，將刑期扣減至70日。