西半山寶珊道「11按」豪宅7000萬沽　多次加按、單筆借財仔4000萬

港島豪宅交投氣氛不俗。西半山豪宅屋苑寶珊道1號，一伙加按多達11次的高層單位，本月以7,000萬元沽出。值得留意，該單位近年不時被業主抵押加按，涉及二按、三按等，個別貸款金額更高達單筆4,000萬元，相等於最新成交價的57%。



業主急放盤惟不在港 委託律師處理買賣

上述單位為寶珊道1號2座高層A室，實用面積1,943平方呎，屬四房間隔。區內代理指出，該單位數個月前才推出放盤，叫價8,200萬元，不過未獲承接，近月再減至7,600萬元。又透露該單位屬「急走」放盤，但業主由於不在港，相關交易買賣事宜交由律師行處理。

最終該單位在6月5日以7,000萬元易手，成交呎價約36,027元。資料顯示，原業主早於2004年以2,200萬元購入上述單位，是次沽貨帳面升值4,800萬元或2.18倍。

涉二按、三按 曾單筆借3500萬、4000萬

惟值得留意，原業主自2009年起不時把單位抵押，向大型銀行、財務機構加按，而且涉款金額較大，涉及二按及三按。其中在2018年7月曾向一名姓徐的人士單筆借3,500萬元，而在2019年6月份，又曾向財務公司單筆借4,000萬元。不過區內代理指出，該單位由業主推出放盤，反映依然未成為銀主盤。

寶珊道1號由新鴻基、永泰、萬泰地產、金匯投資等公司合作發展，設3座共58伙，實用面積由1,031至4,373平方呎。