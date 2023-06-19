九龍塘賢文禮士三房3495萬沽　帳面勁蝕30%　實蝕近二千萬｜直擊

市區豪宅再現大蝕讓個案。九龍塘低密度豪宅賢文禮士，新近錄得一宗二手蝕讓，屋苑一伙三房戶以3,495萬元沽出，較2017年買入價帳面貶值29.4%，為屋苑歷來最大宗蝕讓個案。



消息透露，上述蝕讓個案為賢文禮士5座中層B室，實用面積1,732平方呎，三房間隔，成交價3,495萬元，呎價20,179元。上述單位早於2022年7月放售，當時叫價5,380萬元，即最新成交價較最初叫價低1,885萬元或35%。

↓賢文禮士5座中層B室↓

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2017年4月買入價4953萬

據悉，原業主早於2017年4月一手買入單位，當時成交價4,953.67萬元。以最新成交價計算，業主持貨約6年，帳面貶值1,458.67萬元或29.4%。若連同買入時的稅款421萬元，以及賣出時的佣金支出約35萬元計算，合共蝕讓約1,915萬元。

賢文禮士由華懋發展，於2016年3月入伙，屋苑設4座，並設洋房5間，全盤提供134個單位。翻查成交資料，連同上述最新成交，該屋苑今年暫錄4宗二手成交個案，其中3宗均需要蝕讓離場，早前2月份錄得兩宗二手買賣，分別帳面貶值約7%及11%。至於餘下一宗則升值約7%。