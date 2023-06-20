新蒲崗活化工廈Artisan Hub出租率100%　獲國際米蘭青訓學院進駐

新世界（0017）持有的新蒲崗六合街9號活化工廈項目Artisan Hub全數租出，個別單位呎租高達23元，創區內同類項目的近期新高。



活化工廈項目Artisan Hub近月一個中層全層樓面，獲香港國際米蘭青訓學院承租，面積約5,564平方呎。另外，大廈9樓，面積約5,564平方呎，亦獲紅盒迷你倉承租。該公司辦公室原租用沙田工廈，是次承租Artisan Hub作集團辦公室及「升級」用途。

Artisan Hub樓高11層，總樓面面積約64,434平方呎。因應市況及市場需求，物業主打半零售及商業用途，其中零售樓面租戶以餐廳及優閒興趣班為主，比例佔60%，包括主題餐廳「HABO室內釣蝦場」、24小時健身室「SNAP FITNESS」及著名空手道精英運動員李振豪成立的「Be Smove Karate Fitness」。營銷、媒體和廣告行業則佔 22%。

至於同區去年6月落成的全新工廈項目Artisan Lab，出租率達75%，預計今年年底可以全數出租。項目樓高22層，總建築面積逾12萬平方呎。

↓活化工廈項目Artisan Hub↓