新世界林浩文：新蒲崗兩工廈挾啟德效應　料年租金收入提至4000萬

新世界（0017）近年除積極拓展九龍商業項目外，旗下兩幢位於新蒲崗六合街的工廈項目，挾啟德新發展區效應，亦已重新打造為新式工廈及活化項目，主攻未來啟德住宅區年輕客群。兩幢工廈出租率預計一年內提升至90%，料每年租金收入可升至4,000萬元。當中Artisan Lab於7月已入伙，至今租出兩層全層樓面，呎租約16至20元。



新世界資產及房地產組合管理總經理林浩文表示，六合街21號工廈重建項目Artisan Lab 7月份已入伙，目前已租兩層全層樓面，每層逾5,000平方呎，其中一層租戶為烘焙店。他指，項目一個月內連環租出兩層全層，進度算不錯，目前仍有不少商戶洽租中。

↓↓六合街21號工廈重建項目Artisan Lab↓↓

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翻查資料，六合街21號工廈位處地皮，原由周大福企業持有，在2017年中以3.5億元轉售予新世界，及後展開重建。Artisan Lab全幢樓高22層，總樓面約124,552平方呎，部分樓層劃分2至3個單位，面積由1,391至3,576平方呎。至於23樓頂層天台設有綠化空間，鋪設真草皮，佔地2,200平方呎。

活化工廈Artisan Hub出租率70%

另一幢位於六合街9號的活化工廈項目Artisan Hub早於2017年入伙，樓高10層，總樓面約58,510平方呎，地下至5樓為零售樓面，樓上6樓至11樓為商業用途，每層樓面約5,564至6,889平方呎。目前出租率約七成以上，其中一樓全層為健身中心，二樓全層最新由空手道機構租用。

↓↓六合街9號活化工廈項目Artisan Hub↓↓

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六合街兩項目呎租16至20元

林浩文指，Artisan Hub採用新派工業風格，亦有保留原有工業元素，基座數層樓面保留及翻新舊式工廈樓梯，連貫基座各樓層。大廈外牆改用玻璃幕牆，以增加採光度。上述兩幢工廈目前呎租約16至20元，較同區用作傳統工廈的租金高。

林浩文認為，上述位於新蒲崗六合街的兩幢工廈項目，鄰近未來落成的啟德新發展區及啟德體育院，而且周邊有不少住宅，相信可以吸引人流，尤其是年輕人，成為娛樂、文化創意產業的集中地。