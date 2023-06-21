虛報地址騙防疫基金共64萬　「80後樓神」吳龍飛判監17個月

港府在疫情期間推出一系列「防疫抗疫基金」計劃，供各界人士申請。有「80後樓神」之稱的物業投資者吳龍飛，涉向政府虛報8個公司地址，以申請政府防疫抗疫基金共64萬元，並在統籌局拒絕申請後再提上訴。吳龍飛於區域法院承認8項企圖欺詐罪，被判監17個月。



法官判刑時表示，被告屬有計劃犯案，長時間犯案，拒絕辯方索取社會服務令的提議，並指即時監禁是唯一選擇。

被告吳龍飛（42歲，商人）承認於2020年4月12日與2020年7月8日之間，在香港意圖欺詐並藉欺騙，即虛假地向政務司司長私人辦公室之下的人力資源規劃及扶貧統籌處人員及其代理人，即羅兵咸永道諮詢服務有限公司的僱員表示，就零售業資助計畫申請所提供的資料及證明文件為真確、完整及準確的，虛假地表示於2020年1月1日前於西灣河、旺角等8個不同地點，營運一間名為「安樂窩國際集團有限公司」的主要及實質零售業務店鋪。

因此在防疫基金下有資格領取援助，而企圖誘使統籌處人員及其代理人向吳發放8筆合共64萬港元的援助，而導致吳獲得利益，又或導致香港特别行政區政府蒙受不利或有相當程度的可能性蒙受不利。

過去以劏房及投資物業獲利

吳龍飛過去經常接受傳媒訪問，指自己出身於破碎及貧困的家庭，自小讀書成績不佳，其後投身銀行業，並於2007年起購入物業，其後於物業市場投資獲利，並將持有單位「劏」成劏房出租，被稱為「80後樓神」及「劏房天王」。

據了解，吳龍飛早於2006年以117萬購入北角堡壘街單幢樓單位，當時借盡9成按揭，以約15萬元上車，一年後放售即賺70萬元離場，賺取第一桶金。直至2010年轉戰港島區大型屋苑包括太古城，及後又投資北角、鰂魚涌、筲箕灣、石硤尾、長沙灣等舊樓，並分間出租，賺取6厘至10厘回報，成為「劏房天王」。