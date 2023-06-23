5月二手樓成交錄260宗虧損個案　日出康城平均賺幅僅17%

年初受通關消息影響，樓市交投出現反彈，但隨著發展商不斷減價促銷新盤，二手樓交投以及樓價持續受壓。利嘉閣研究指，5月份二手私宅轉手獲利比率表現波動，而每宗平均賺幅表現亦偏軟。



利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，2023年5月份全港1,925宗已知上手購入價的二手私宅買賣登記中，帳面獲利個案共1,655宗，佔比86.0%，按月升1.1%；而虧損個案共260宗，佔比15%，按月下趺0.9%。

一手新盤減價推出 日出康城每宗只賺約17%

陳海潮指出，樓市首季經歷量價齊升後，第二季受一手新盤持續以貼市價推出市場，對二手樓價帶來一定壓力，部分心急沽貨的業主無奈減價放盤，而持貨期短的業主亦難免面對蝕讓。

上月10個獲利登記最多的屋苑中，只有麗港城及太古城成功錄得百分百獲利，而日出康城，平均每宗只賺約17%，而次低者為美孚新村的40.7%。

受主力牆事件影響、交投偏軟 日出康城一房單位險守五球

受日出康城拆主力牆事件影響，其屋苑交投始終偏軟。以近期LP6 5座中層M室一房單位成交為例，單位以505萬成易手，險守「5球」關口；而同樣是一房單位的LP6 3座高層H室，於今年初以500萬元正成交。根據成交紀錄，日出康城LP6近年未曾跌破500萬元關口。