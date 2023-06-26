內地情侶繳一年19萬租火炭新盤　三內地生26萬租大埔天鑽｜多圖

租賃市場暢旺，東鐵沿線屋苑連錄內地生租樓個案。火炭新盤星凱．堤岸近日取得滿意紙，即獲內地情侶以預繳全年租金18.96萬元承租一房戶。



中原地產分行分區營業經理吳嘉權表示，是次租賃成交為星凱．堤岸1座低層B單位，實用面積337平方呎，一房間隔，議價後以1.58萬元租出，呎租46.9元。新租客為一對內地情侶，為方便新學年於香港升學，以預繳全年租金的形式租用單位，以一年計總租金共18.96萬元。

據了解，業主於2021年以約672萬元購入單位，以是次租金計，租金回報為2.8厘。

三名內地女生合租天鑽兩房 預繳25.8萬租

至於鄰近港鐵大埔站的半新盤天鑽，亦有兩房戶獲三名內地女生租用，更率先繳付一年租金約25.8萬元。中原地產分行高級分區經理李兆燊表示，涉及單位為天鑽15座低層F室，實用面積579平方呎，平均每月金租金為2.15萬元，呎租約37.1元。

據知，該單位上學期亦獲三個內地學生承租，目前兩個學生已回內地，餘下一個學生亦料於7月回去，而新租客亦會於7月中起租。至於業主於2019年以約751萬元購入單位，是次租出單位可享約3.4厘租金回報。

↓↓大埔天鑽15座低層F室↓↓