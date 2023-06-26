十大屋苑回勇　3屋苑反彈10%　學者料內地客買樓意欲低、樓價橫行

隨著中港兩地年初通關至今，本港樓市交投以及樓價皆有上升。中原領先指數CCL由去年12月158點，升至今年6月23日的166.02點，升幅達5.06%。而傳統十大屋苑估價在年初後有著明顯反彈，當中有3個屋苑的估價由低位大幅反彈約10%。不過有學者認為，雖然蝕讓盤在過去半年間已經「去得七七八八」，惟內地人來港買樓意欲低，加上全新盤貼近二手價推出，搶走購買力，料未來半年樓市只會有1至2%升幅，甚至持平。



翻查十大屋苑個別中層單位的估價資料，當中九龍區升幅較大，如將軍澳新都城一個中層單位，去年12月底估價約1,036萬元，截至今年6月23日估價已回升至1,123萬元，期間錄得升幅高達10.77%，為升幅最多的屋苑。

新都城升幅逾一成 冠絕十大屋苑

其次為紅磡黃埔花園及荔枝角美孚新邨的中層戶，分別錄得9.49%及9.87%的升幅，至於藍田麗港城升幅較少，個別中層戶的估價，在過去半年錄得6.74%升幅。

沙田第一城反彈10.69%

至於新界區及離島區走勢同樣不俗，如沙田第一城個別中層戶，估價由去年12月底的449萬元，反彈至本月的497萬元，即過去半年錄得10.69%升幅；至於天水圍嘉湖山莊個別單位估價，其估價錄得6.58%升幅；而東涌映灣園則錄得約6.07%升幅。

海怡半島僅回升0.25%

港島區方面表現較為飄忽，如鰂魚涌康怡花園及太古城，兩屋苑個別單位在過去半年分別錄得10.24%及8.4%的升幅。不過鴨脷洲海怡半島為表現最弱的屋苑，個別中層戶的估價，去年12月底814萬元，惟直至6月份依然只有816萬元，升幅僅0.25%。

張聖典︰蝕讓盤「去得七七八八」 本地購買力撐樓市

傳統十大屋苑在過去半年普遍錄得升幅，香港大學房地產及建設系客座副教授張聖典認為，數據正正反映了市民的購買力以及對樓市前景的展望。

他指半年前樓市利淡心理因素比較強，當時願意蝕讓的放盤都較多，但這些蝕讓盤在過去半年間已經「去得七七八八」。而現在市場有較多具實力的業主，放盤議價空間縮窄，令過去半年樓價升逾半成，又認為升勢主要由本地購買力所支撐。

香港大學房地產及建設系客座副教授張聖典。（朱潤富攝）

新地區設置完善之際 放棄追捧十大屋苑之時

近年十大屋苑交投量有所減少，張聖典表示，雖然十大屋苑吸引力下降不少，但始終屬早落成的大型屋苑，地理位置優越，社區配套較完善，甚至會愈來愈好。基於以上因素，他認為始終會有一班捧場客支持，坦言十大屋苑的吸引力或較以前差，但都「冇睇到咁淡」。

但他指出，當新發展區如大西北、古洞等地區的社區開始成熟、就業情況完善後，市民將不再抗拒遷往這些地區，傳統十大屋苑的優勢便會被取代，屆時便不再會有人特意追捧傳統十大屋苑。

古洞北新發展區構想圖。（發展局圖片）

展望下半年樓價持平 一手新盤消化需時

對於後市展望方面，張聖典認為升幅持平，維持1至2%波幅，「唔會睇得太過理想」，主要因為經濟復甦需時、市場需要時間吸納新盤。

他表示，經濟復常第一反彈點通常不會是樓市，而是基本實體經濟。他認為通關後內地人並不會即時來港買樓，只會令到內地人來港旅遊消費。畢竟，買樓屬長遠投資，加上他們在港買樓需支付30%印花稅，交易成本較高，而內地部分地區樓價甚至跌近一半，相比之下香港跌幅較少。張聖典認為內地人投資物業會首選內地樓，個人睇淡內地人來港買樓意欲。

另外，他指出，由於前兩屆政府積極出售地皮，令到一手樓市場數量較多，預計未來兩年內落成量逾兩萬伙，樓市需要時間消化一手供應。加上，發展商以貼近二手價推出新盤，搶走二手購買力情況出現。基於以上因素，張聖典認為未來半年樓市只會有1至2%升幅，甚至持平。