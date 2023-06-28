堅尼地城西寧街地周五截標　中標者需安置歷史拱門、建巴士總站

上半年地皮招標反應欠佳，除了荃灣寶豐路成績符合市場預期外，其他土地招標大多只能以低價售出，甚至有流標個案，政府今季也明顯減慢推地速度。相隔四個月後，即本周五（30日）再有官地截標，為堅尼地城西寧街域多利道交界的市區住宅地，估價約19億至23億元。



華坊諮詢評估資深董事梁沛泓預測，堅尼地城西寧街住宅地估值約21億至22億元，按純住宅換算作參考，每呎樓面地價約8,633至9,044元。由於是市區靚地，投資規模適合中至大型發展商，料流標的風險不大。至於綜合市場資訊，該幅地皮估值介乎19億至23億元。

堅尼地城西寧街與域多利道交界的住宅用地。（網上圖片）

地皮面積24326平方呎 部分單位可望海景

相關地皮現為巴士總站，與2022年招標的「蚊型」官地相距約110米，今次地皮面積24,326平方呎，可作商住用途，項目內要興建巴士總站和公共廁所。若以純住宅計最高可建樓面面積243,264平方呎，但要按賣地章程內的方程式，扣除上述的公共設施面積。

項目臨近海邊，雖然對面的招商局貨倉可能重建為商場及酒店，但本項目日後部分單位仍可享有海景。而南面加惠民道將興建公營房屋單位，景觀會受阻。

位於堅尼地城西寧街花園的東華痘局拱門及奠基石。（東華三院網頁圖片）

中標財團需安置歷史拱門、奠基石以及興建臨時巴士總站

不過，值得留意的是，中標的發展商有責任安置有歷史的拱門及奠基石，以及完成在政府指定的空地，即西寧街對面興建一所臨時巴士總站後才進行發展。

不過，由於設計、興建和驗收臨時巴士站需時，所以回報期會較長。政府亦容許本項目的建築規約期長達九年，比一般的六年多。