四太梁安琪數百億不動產清單曝光　220間住宅11幢商廈｜樓市燈神

已故賭王何鴻燊的四太梁安琪，其身家豐厚為人所共知，燈神發現最近市場上面流傳一份有關四太嘅不動產物業清單，資產規模相當驚人，涉及超過600項物業（包括住宅、工商舖、車位及地皮等），單計全幢商廈就已經有11幢，而獨立屋則有40間，分層住宅更加多達183間。若果要計晒依份清單所有資產值幾錢，真係恕燈神無能為力，因為真係「多到數唔晒」，純粹保守估計都高達幾百億元！



睇返份不動產物業清單，其實就係去年澳門立法會議員的財產申報文件，入邊顯示咗四太各類型的不動產分佈情況，規模龐大到「嚇死人」，基本上同一家地產商冇乜分別。

擁40間獨立屋 13億購Mount Nicholson四伙贈兩千金

四太佢愛好「磚頭」人所共知，原來佢擁有嘅住宅物業多達225間！當中有183間為分層住宅、40間獨立屋，以及2幢服務式住宅。睇返以往入市戰績，相信四太旗下住宅物業絕大部份都位於香港，而且仲喺豪宅地段。近年最矚目為四太喺2016年豪斥13億元，大手掃入Mount Nicholson四伙住宅單位，贈予兩名千金何超欣及何超盈，當時四太更話「買樓是畀女兒學投資」。

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鍾情九龍站擁君臨天下9伙 一伙淪為凶宅

此外，四太早年鍾情九龍站上蓋豪宅君臨天下，購入屋苑多達9個單位作收租。不過有啲唔好彩，其中一伙四房複式單位曾經發生雙屍命案，淪為凶宅，但由於物業屬屋苑少數特色戶，其租金水平一直可以市價水平租出。

至於獨立屋方面，最貴重應該就喺淺水灣道4號大宅，依間超級豪宅單計地皮已經高達11,883平方呎，市值大約20億元！雖然貴為超級洋房，但燈神聽聞依類獨立大宅通常都會成為「老爆」目標，記得喺大約7年前，依幢淺水灣獨立屋就被賊人爆窗搜掠，不過由於當時大宅正在裝修，相信最後未有太大損失。

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全方位投資磗頭 擁11幢商廈、70個舖位

四太愛好磗頭程度幾乎係「全方位」，除咗上述豪宅之外，四太仲有一大堆工商舖物業，如果只計全幢商廈就有11幢，舖位就有70個！當中最矚目一定要數位於中環皇后大道中30號嘅娛樂行，依幢商廈位於中環人流最多嘅位置，除咗喺中環上班族必經位置，而且更加係蒲友前往蘭桂坊必經之路。

娛樂行屬得意之作 早年27億平執希慎蝕讓貨

除咗位置極佳之外，其實娛樂行仲係四太嘅得意之作！事關娛樂行本身係屬於華人置業，但早於1996年底就以36.4億元賣咗俾銅鑼灣大地主希慎興業。不過希慎收租唔夠十年，喺2005年就以27億元蝕讓賣咗俾四太，即係四太平執蝕讓貨，當時呎價僅約1.27萬元。雖然近年寫字樓市道走下坡，但以中環區同級數商廈目前呎價約3萬元做參考，估計娛樂行都升咗一倍、兩倍，「市值冇90億，都有80億」!

四太坐擁70個舖位、6間酒店

核心區以外，新興發展區亦喺四太目標，大約喺十年前四太用咗32.8億元，向長實購入黃竹坑香葉道41號全幢商廈，當時成交呎價約1萬元。聽聞四太只佔有大廈一半業權，其餘另一半則為四太多名好友合資買入，不過整幢大廈依然只供出租，從來不會放售。

而零售舖位及酒店方面，四太擁有多達70個舖位，以及6間酒店。當中包括銅鑼灣東角道26號怡東商場地下13至16號舖、連一樓複式舖位，依個舖位早於1997年以約2.28億元買入。燈神記得喺零售高峰期果陣，舖位係由百老滙以每月220萬元租用，不過近年租金一直下滑，依家僅由食肆以50萬元租用，跌價八成，都咪話唔傷！

路氹綜合度假村葡京人。（網上圖片）

路氹酒店葡京人投資額50億

至於四太私人投資嘅澳門主題公園渡假村有限公司，則擁有位於路氹的綜合度假村「葡京人」。「葡京人」投資額約50億港元，位於澳門東亞運動會體育館旁，佔地114萬平方呎，總建築面績為151萬平方呎，喺2021年7月已經開幕。

雖然近期受到加息影響，普遍物業價值都由高位回落，租金也大幅回調，擁有大量貴重物業資產嘅四太亦無可避免受到影響，不過作為四太左右手嘅尚嘉控股執行董事兼行政總裁吳士元，近兩年就曾經打比喻講過「滙豐（銀行）股價試過100、120蚊，近年都試過25、26蚊啦」，似乎對近年市況波動已經早有準備。