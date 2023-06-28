劈價奏效｜太古城車位增折扣回贈　變相減價30%　一周沽290個車位

太古地產（1972） 自2020年開始，拆售旗下鰂魚涌太古城車位予屋苑業主，該批約100個餘貨車位，發展商提供折扣優惠及回贈，折實價由130.05萬至套裝車位231.2萬元，較之前減價28%至32%。減價後市場瘋搶車位，太古地產回覆《香港01》表示，自6月21日推出優惠後，截至昨日（27日），一周共售出超過290個車位。



太地：因應市場情況決定加推

太古地產發言人表示，太古城車位自6月21日推出優惠後，錄得強勁銷售，截至昨天（6月27日），一周共售出超過290個車位。又指因應市場反應熱烈，數度加推太古城車位，由6月21日至昨天（27日）共推出逾500個車位，集團將因應市場情況，決定未來是否再度加推。

另有代理消息指出，太古城將會新一批車位推出，涉33個車位，分佈於2期、4期及9b期，價單定價180萬至255萬元，折實價130.05萬至184.28萬元，折扣率約28%。

早前發展商表示，就100個精選太古城車位推出特別優惠，包括購買指定私家車車位或套裝私家車車位，分別可獲85折及8折優惠，以及提供3年、每年相等於成交價5%的租賃現金回贈，在繳付車位售價餘額時一筆過扣減。買家須於2023年7月31日或之前購入車位以享有以上優惠。

發展商早前表示，出售非核心資產是公司發展策略，所得資金將投資於發展核心業務，以推動公司長遠增長。

翻查資料，太古城車位於2020年10月拆售太古城第1期至第9期B停車位，當時只限該屋苑業主購買，其後到去年9月19日，首度拆售予非屋苑業主購買。