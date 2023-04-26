業主失蹤、丟空逾十年　太古城千呎無契樓1080萬沽　低估價35%

藍籌屋苑鰂魚涌太古城再錄低價成交，屋苑一伙低層三房戶、屬無契樓，並由法院頒令推出放售，今日（26日）透過私人拍賣場進行拍賣，開價970萬元，最終搶高至1,080萬元易手，成交呎價僅約11,714元，較銀行估價低逾35%。



4組客競投 買家料須Full pay入市

上述成交為太古城海景花園第41座雅蓮閣低層E室，實用面積922平方呎，屬於無契物業，單位開價970萬元供競投，獲4組買家出價，每口叫價10萬元，最終搶高至1,080萬元易手，成交呎價僅約11,714元。新買家為用家。

據銀行就上址的估價介乎1,660萬至1,685萬元，即成交價較估價低約35％至36%。

↓↓太古城成交單位↓↓

原業主已失蹤 單位丟空逾十年

上述物業今日透過黃開基拍賣行推出，該行發言人指，該單位屬無契，相信新買家難以承造按揭，或需要「Full pay」入市。他又透露，原業主為失蹤人士，單位在過去十多年一直丟空，現況較為殘舊，料新買家需要「全爆」進行大裝修才能入住。

資料顯示，原業主早於1983年以76.3萬元一手買入上址。以最新成交價計算，物業帳面升值約13.1倍。

參考太古城近日連錄低價二手成交，大多為低層或質素較次的單位。