太古城兩房驚現「天水圍價」　呎價1.06萬　代理解釋只因一個理由

近月樓市交投轉旺，但傳統大型藍籌屋苑亦錄得低價成交個案。鰂魚涌太古城一伙兩房戶以低價618.8萬元沽出，成交呎價僅約10,614元，呎價等同「天水圍價」，較上月屋苑平均呎價約1.82萬元，大幅低約四成。不過代理解釋，由於該單位位於極低層，住戶前往單位需經由地下大堂向下行落半層，因此該類極低層戶作價向來低於一般單位。



美聯物業太古城華山閣分行高級營業經理錢敏義表示，上述成交為太古城鄱陽閣極低層單位，實用面積約583平方呎，兩房間隔，屬殘裝，該單位近日獲外區用家垂青，原業主近期叫價約為630萬元，議價後以約618.8萬元成交，折合實用呎價約10,614元。

長情業主持貨46年 升值近39倍

據悉，物業由長情業主持有，早於1977年以約15.55萬元購入上述物業，是次轉手帳面獲利約603.25萬元，持貨約46年，帳面大幅升值約38.8倍。

↓鄱陽閣極低層單位↓

代理：前往單位需經由大堂向下行落半層

對於單位以極低價易手，錢敏義解釋，由於位處大廈最低的一層，住戶需於地下電梯大堂向下行落半層才到達，因此景觀以內園樹景為主，而同層亦有5個單位，該類極低層戶作價向往較一般單位為低。此外，她指出，單位屬殘裝，部分裝修如地板等，仍維持多年前一手狀況，預計新買家將會「全爆」全屋大翻新。

資料顯示，太古城在3月份錄得16宗成交個案，平均實用呎價約18,253元。以上述鄱陽閣低層單位的成交呎價約10,614元比較，較上月平均呎價低約42%。

太古城上月平均呎價18253元

事實上，本月份太古城夏宮閣一個同類兩房戶的中高層B室，實用面積580平方呎，成交價高達1,070萬元，呎價亦高達18,442元；同月太古城天星閣中高層A室，實用面積同為580平方呎，成交價也高達1,100萬元，呎價約18,959元。雖然是次用作比較的兩伙兩房戶屬中高層，但成交呎價均超過1.8萬元，大幅超過上述低水個案。