西半山敦皓複式戶2600萬沽　料實蝕850萬離場　夠買太古城兩房戶

再有豪宅錄得大額蝕讓個案。西半山敦皓一伙低層複式戶以2,600萬元沽出，原業主在7年前啃8.5%「辣招稅」入市，現帳蝕552.8萬元，如計及基本使費，料需實蝕近850萬元離場，蝕幅金額已夠買多一伙太古城的兩房則王。



據資料顯示，是次成交為西半山敦皓低層D2室，實用面積約1,074平方呎，屬兩房套複式間隔。單位上月底以2,600萬元沽出，呎價24,209元。

據顯示，原業主2016年10月以3,152.8萬元一手購入，持貨近7年，是次轉手帳面蝕552.8萬元，單位期內貶值17.5%。如計及當時入市繳付樓價8.5%的辣招稅，涉約267.98萬元，以及賣出的佣金約26萬元，料實蝕約847萬元。

事實上，參考太古城的兩房則王，實用面積582平方呎，最近成交價約為840萬元，即是次蝕幅金額已夠買多一伙太古城的兩房單位。

敦皓西半山敦皓。（資料圖片）

融創中國董事長胞弟 實蝕1.1億沽高層複式

事實上，同屋苑早前亦錄得一宗勁蝕個案，在2022年3月份，融創中國董事長孫宏斌胞弟孫宏兵持有的高層複式C室，當時以約1.38億元易手，較2018年10月買入價1.888億元帳面貶值約5,080萬元或近27%。如連同買入時繳付的30%辣招稅及其他雜費，料實蝕接近1.1億元。