最高學歷港姐｜郭藹明首置名義入市　豪斥6488萬買入貝沙灣四房戶

演藝界名人入市，影帝劉青雲妻子郭藹明入市買南區豪宅。資料顯示，郭藹明最新透過首置名義，斥資6,488萬元購入貝沙灣一伙四房戶。



據資料顯示，是次成交為貝沙灣6期8A座高層戶，實用面積1,741平方呎，屬四房雙套連工人套房間隔，新近以6,488萬元連車位沽出，呎價37,266元。新買家為郭藹明（AMY KWOK），與影帝劉青雲妻子郭藹明同名，料為同一人。由於，郭藹明是次入市繳付275.74萬元，佔樓價約4.25%，反映屬首置身份入市。

擁碩士學歷 1991年奪港姐冠軍

郭藹明為影帝劉青雲的太太，具美國南加州大學碩士學歷，並以碩士生身份於1991年奪得香港小姐冠軍，擁有「最高學歷港姐」的稱號。當選後於無綫電視發展，以拍攝電視劇為主，首部電視劇為《大時代》，擔任四大女主角之一。

據知，上述貝沙灣原業主於2010年以公司名義買入，當時作價為4,060萬元，持貨至今13年，是次轉手帳面獲利2,428萬元，單位期內升值約六成。

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劉青雲夫婦曾投資貝沙灣 升值一倍離場

劉青雲夫婦過去亦曾投資貝沙灣豪宅，二人於2006年以1,030萬元買入貝沙灣一伙實用面積1,190平方呎單位，持貨8年一直作收租用途，隨後於2014年以2,050萬元沽出，當時轉手帳面賺1,020萬元，期內升值近一倍。

此外，劉青雲在2018年時，以510萬沽出新蒲崗富德工業大廈一個單位，面積約900方呎。劉青雲早於2015年購入該工廈單位，帳面賺134萬元。

至於劉青雲自住的西貢西沙小築洋房，則於2014年以3,280萬元購入，洋房面積約1,519平方呎。