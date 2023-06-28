影帝梁朝偉黃竹坑W50寫字樓　獲資產管理公司續租、跌租14%

黃竹坑近年轉型為新晉商業區，不過受累整體商廈市道下滑，區內寫字樓租金也出現回落。由影帝梁朝偉持有的區內商廈W50極高層單位，新近獲資產管理公司以月租約5.44萬元續租，較舊租金回落14%。



上述單位為W50商廈35樓單位，面積2,267平方呎，在5月底獲現租戶香港碁石資本管理有限公司續租，月租54,408元，成交呎租約24元，租約期由2023年4月初至2024年4月初。

2014年一手買入價3540.8萬

碁石資本管理在2021年4月開始租用該單位，當時月租約6.35萬元，呎租約28元，反映最新租金較兩年前回落14%。

上述單位原業主為永超有限公司（EVER SUPERIOR LIMITED），其公司董事為梁朝偉（TONY），於2014年以3,540.8萬元向發展商新地（0016）一手購入該單位及兩個車位。以最新租金計算，租金回報約1.84厘。

黃竹坑道50號商廈W50。（代理相片）

梁朝偉兩年前蝕10%沽土瓜灣地舖 避過強拍

除了上述商廈租金下挫外，梁朝偉近年在投資物業時也遇上不少困境。如在2021年4月份，其持有的土瓜灣新柳街2A號地舖以1,350萬元沽出，較2013年12月購入價1,500萬元，帳面蝕讓150萬元或一成。若計及其他使費，估計實蝕逾230萬元。

不過值得留意，上述土瓜灣新柳街舖位所在的舊樓物業，在2020年5月份申請強制拍賣，整個地盤的估值約1.125億元。當時強拍文件顯示，原由梁朝偉持有的新柳街2A號地舖，去年3月底的估值為839萬元，較梁朝偉當年購入價低44%，假如以當時的估值進行強拍，梁朝偉或需要損手約661萬元，有指他當時有提出反對通知書阻止強拍。