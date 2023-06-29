小巴大王馬亞木6480萬沽西環一籃子地舖　新買家為佳寶超市

有「小巴大王」之稱的資深投資者馬亞木，近年不時沽出旗下舖位物業。馬亞木最新以6,480萬元賣出西環德輔道西一籃子地舖，承接新買家為佳寶食品超級市場或相關人士。



上述舖位為西環德輔道西426至428B號業昌大廈地下9、10、11、12C、12D、12E、12J、12K及12M號舖，合共9個舖位，每個舖位面積約800平方呎，合共約7,200平方呎。

該批舖位以6,480萬元沽出，新買家為廣軒貿易有限公司（GOLD HONEST TRADING LIMITED），其公司董事為林凱欣（KEIRA），為佳寶食品超級市場創辦人林曉毅的相關人士。

至於原業主為馬亞木旗下人人汽車有限公司（YAN YAN MOTORS LIMITED）。馬亞木早於2002年以1,380萬元買入業昌大廈大廈一籃子物業，涉及地下8號、9號、10號、11號、12號、12B號、12C號、12D號、12E號及12F號舖。

資料顯示，馬亞木近期亦有沽售上述西環業昌大廈的地舖，如在4月份率先以1,880萬元，沽出業昌大廈地下8、12、12F號舖，面積合共約2,400平方呎