堅尼地城西寧街住宅地收6份標書　長實、會德豐、新地競投

堅尼地城西寧街與域多利道交界的市區住宅地於今日（30日）截標，項目每呎樓面地價約4,000至9,500元，估值介乎9.7億至23億元。地政總署公佈，項目接獲6份標書。



據現場所見，鷹君（0041）派員到場入標，並表示以獨資形式競投項目。至於長實（1113）、新地（0016）亦有派員入標競投地皮。信和置業（0083）與招商局置地（0978）合作遞交有關項目之標書。

會德豐地產物業發展高級經理何偉錦亦到場遞交標書，他表示集團獨資入標，認為該幅地皮位處港島，近地鐵站，同時鄰近集團其他地盤。但認為發展有一定限制，始終發展年期長，要興建多項公共設施，表示出價數額已反映限制，出價會計自己數。

嘉華國際（0173）香港地產發展及租務總監尹紫薇表示，堅尼地城西寧街地皮屬港島地段，較為罕有，惟發展年期較長，出價已反映限制。

鄰近域多利公眾殮房 萊坊料發展商出價保守

萊坊高級董事，以及估價及諮詢部主管方耀明表示，西寧街與域多利道交界住宅地位處堅尼地城，在去年西寧街拍出的地皮附近，項目位置雖然非常鄰近現時域多利公眾殮房，但該殮房有計劃最快在2028年搬往域多利道西端的用地，這個因素一定會是發展商入標時其中較重要的考慮因素，因為會直接影響發展商幾年後預售的定價。

雖然在所有防疫措施取消及全面通關後，年頭樓市氣氛稍有起色，但年中開始發展緩慢，估計發展商對今個財政年度第一幅地有可能存在觀望態度。這幅地建築年期比一般長，參考上年度西寧街住宅地，這次出價有可能趨向保守。估值每呎樓面地價大約8,500至9,500元, 地皮估值約21至23億元。

堅尼地城西寧街與域多利道交界的住宅用地。（網上圖片）

上述地皮現為巴士總站，與2022年招標的「蚊型」官地相距約110米，地皮面積24,326平方呎，可作商住用途，項目內要興建巴士總站和公共廁所。若以純住宅計最高可建樓面面積243,264平方呎，但要按賣地章程內的方程式，扣除上述的公共設施面積。

項目臨近海邊，雖然對面的招商局貨倉可能重建為商場及酒店，但本項目日後部分單位仍可享有海景。而南面加惠民道將興建公營房屋單位，景觀會受阻。

位於堅尼地城西寧街花園的東華痘局拱門及奠基石。（東華三院網頁圖片）

估值介乎9.7億至23億元

綜合市場資訊，該幅地皮每呎樓面地價約4,000至9,500元，估值介乎9.7億至23億元。若地皮以市場下限價批出，將會創出港島區過去21年最平的呎價紀錄。

中標財團需安置歷史拱門、奠基石以及興建臨時巴士總站

值得留意的是，中標的發展商有責任安置有歷史的拱門及奠基石，以及完成在政府指定的空地，即西寧街對面興建一所臨時巴士總站後才進行發展。

不過，由於設計、興建和驗收臨時巴士站需時，所以回報期會較長。政府亦容許本項目的建築規約期長達九年，比一般的六年多。