賣地計劃｜啟德近百萬呎住宅地估值55億　萊坊料發展商保守入標

發展局今日（29日）公布，本財年第二季度（7月至9月）賣地計劃，季內將會推出2幅住宅地皮，分別為鄰近宋皇臺站的啟德住宅地皮，以及東涌東發展區首幅住宅用地。萊坊預計啟德地皮估值達55億元，而東涌東住宅地估值則達16億元。



其中鄰近宋皇臺站的啟德住宅地皮為啟德第2A區2號地盤及3號地盤，佔地約145,317平方呎。萊坊高級董事，估價及諮詢部主管方耀明表示，該幅啟德住宅地皮可建樓面面積約99萬平方呎，規模不小，但地點方便和位於名校網。

啟德一手供應多、配套未成熟 料發展商入標保守

考慮到現時啟德區尚有很多一手供應，商業活動及配套未成熟，他預計發展商入標態度將會保守，估計每呎樓面地價約4,500至5,500元，總地價約45至55億元。

東涌東住宅地每呎地價料3000至4000元

東涌東發展區用地則為東涌第106B區住宅地，佔地約114,100平方呎。方耀明表示，發展商入標時都會考慮東涌未來的發展情況，本身東涌基建齊備，配合大灣區發展，例如港珠澳大橋，屯赤隧道等，但區內發展有待成熟，估計每呎樓面地價約3,000至4,000元，總地價將12億至16億元。