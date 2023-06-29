賣地計劃｜下季推啟德、東涌東兩地1740伙　衙前圍村完成換地手續

發展局今日（29日）公布，本財年第二季度（7月至9月）賣地計劃，季內將會推出2幅住宅地皮，其中鄰近宋皇臺站的啟德住宅地皮涉1,325伙、東涌東發展區首幅住宅地約415伙，兩地合共約1,740伙。而私人重建項目有約11項，提供約2,310伙。綜合各項來源，新一季度提供4,050伙。



首兩季已推8280伙 佔全年目標65%

發展局局長甯漢豪表示，本財年首兩季將推出8,280伙，佔全年目標約1.29萬伙約65%。新一季推出的啟德住宅地，鄰近宋皇臺站，提供1,325伙、項目將會設有一條175米地下街，佔整條地下街的11%。該項目同時會提供社福設施，佔地約8,100平方米。

啟德住宅地設175米地下街

至於東涌東發展區首幅住宅地，將提供約415伙。又指今年度有一幅東涌住宅地設有青年宿舍，但下季推出的地皮並沒有此條款。

甯漢豪指出，私人重建項目有約11個項目，當中市建局上周完成黃大仙衙前圍村用地換地手續，將提供750伙。她指出，早前市建局跟業權人達成協議，惟範圍內發現古跡，故涉及保育方案，又指去年已獲古諮會支持。

衙前圍村完成換地手續 提供750伙

對於近月不少地皮出現流標情況，甯漢豪表示，政府賣地是照顧經濟房屋用地的需要，不能在市況好才賣地。市場預計流標，流標與否要視乎內部專業估算。雖然過去有地皮流標，但重新推出後亦成功沽出。