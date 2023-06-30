CCL連升2周最新報167.29點　樓價上半年整體升6.71%

中原城市領先指數CCL最新報167.29點，按周升0.37%，CCL連升2周共0.76%。今周指數是反映6月5日政府表示考慮進一步為首次置業市民再放寬按揭成數比例當周的市況。



中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，二手市場仍未擺脫拉鋸局面，整體樓價處於牛皮悶局，CCL連續11周在165點到168點之間反覆上落。近11周，CCL五升六跌，輕微累跌0.66%，走勢窄幅偏軟。今周港元拆息稍為回落及人民幣持續貶值，對二手樓價的影響將於7月下旬公佈的CCL才開始反映。

其他指數方面，中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報168.07點，按周升0.44%。CCL（中小型單位）報166.71點，按周升0.46%。CCL Mass及CCL（中小型單位）齊升2周，分別累升0.49%及0.56%。CCL（大型單位）報170.24點，按周微跌0.04%。

四區樓價三升一跌局面，其中港島區樓連升2周共2.05%。

四區樓價三升一跌局面

按地區劃分，本周樓價呈三升一跌局面。港島CCL_Mass報169.27點，按周升1.54%，連升2周共2.05%。新界東CCL_Mass報178.39點，按周升1.31%，終止3周連跌。新界西CCL_Mass報154.49點，按周升0.68%。九龍CCL_Mass報164.41點，按周跌0.95%，連升2周後回軟。

港島區樓連升2周共2.05%

以正式買賣合約日期計，2023年上半年CCL累升6.71%，CCL Mass升7.52%，CCL（中小型單位）升7.74%，CCL（大型單位）升2.15%。港島升8.58%，九龍升9.04%，新界東升4.93%，新界西升6.24%。上半年港九市區樓價升幅跑贏大市。