金管局︰5月份新申請貸款個案按年升13.9%　一手交易按揭量升4成

香港金融管理局今日（30日）公布5月份的住宅按揭統計調查結果。調查發現，5月份新申請貸款個案較4月份，按月增加13.9%至9,530宗。另外，5月份新取用按揭貸款額較4月份增加40.2%，至239億港元。



以香港銀行同業拆息作為定價參考的新批按揭貸款所佔比例，由4月份的93.9%上升至5月份的94%。以最優惠貸款利率作為定價的新批按揭貸款所佔比例，由4月份的2.9%下降至5月份的2.8%。

一手市場交易按揭量升近4成 下半年樓市走勢平穩

5月份新批出的按揭貸款額較4月份增加20.3%，至426億港元。當中，涉及一手市場交易所批出的貸款增加39.9%，至135億港元；涉及二手市場交易所批出的貸款增加5.2%，至224億港元。至於涉及轉按交易所批出的貸款，則增加50.2%，至67億港元。

一手市場交易所批出的貸款大増近4成，反映今年樓市一手樓盤購買量高於二手樓。本地華資測量師行普縉集團認為各大發展商繼續積極推售旗下新盤項目，新盤需要時消化，本港樓市受制於多項因素，包括辣招未撤、按息及置業成本高企，預計下半年樓市走勢平穩。