投資者王丁本近2.1億購九龍塘多實街屋地

九龍豪宅地段錄得一宗大額屋地成交。九龍塘多實街1號屋地上月21日以近2.1億元售出，新買家為投資者王丁本及相關人士。據悉，王丁本為中國新經濟投資（0080）非執行董事，近年不時投資香港以至東南亞物業。



上述九龍塘多實街1號屋地，在6月21日以2.0998億元沽出，地盤面積約9,920平方呎，若以地積比率0.6倍發展，可建樓面約5,952平方呎，相等於每方呎樓面地價約3.52萬元。多實街1號屋地新買家為博通企業集團有限公司（BO TONG ENTERPRISE LIMITED），公司董事包括王丁本。

繳辣招稅30% 重建料可退還

由於是次入市透過公司名義進行，因此需要繳付樓價30%的辣招稅，涉及約6,300萬元辣稅，不過未來若作重建可獲退還相關稅款。

九龍塘多實街1號屋地，地盤面積約9,920平方呎，現由教育機構租用。（網上圖片）

多實街1號屋地現由教育機構於2021年租用，為期5年，首三年月租20萬元、及後兩年調升至25萬元。原業主早於1986年以370萬元購入上述屋地，持貨約37年升值逾2.06億元或近56倍。

王丁本近年在港連購豪宅、地皮、酒店

王丁本為中國新經濟投資（0080）非執行董事，於內地、香港及東南亞也有投資，如在今年1月初以逾1.28億元，購入鄰近馬鞍山郊野公園的沙田芙蓉泌村地皮。而在2020年8月份曾斥資4.6億元向德祥地產買入銅鑼灣珀麗尚品酒店。至於數年前又曾以約2.33億元，向華懋購入九龍塘賢文禮士4個單位，並付近7000萬元辣稅。