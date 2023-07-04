移民賣盤｜賽西湖大廈3房戶「一年蝕一球」　持貨5年大蝕五球離場

業主移民減價賣盤個案屢見不鮮。北角半山賽西湖大廈低層三房套連車位，新近以2,150萬元沽出，原業主因移民放盤，持貨5年帳面蝕330萬元離場。若計及買入單位時的印花稅以及買賣兩次交易佣金，實際蝕481.7萬元。



中原地產高級資深區域營業董事林龍南表示，是次成交單位為賽西湖大廈15座低層A室，實用面積1,124平方呎，折實呎價19,128元。原業主早於去年10月放盤，當時叫價2,500萬元連車位，因應市況減價至2,150萬元易手。

新買家為外區家庭客，原先於外區租樓，希望以2,000至2,500萬元預算入市。見上述單位屋苑環境清幽，擁大型綠化帶、平台可供子女玩樂。加上單位「靚裝修」，可以節省裝修費用，故以首置名義入市。

賽西湖大廈為北角寶馬山道知名豪宅。（網上圖片）

估值高位達2550萬 單位持貨5年實蝕5球 一年蝕1球

參考網上估價資料，上述單位現時估價範圍為2,097萬至2,392萬元，是次成交屬估價範圍內。而估價最高位要追溯到2021年7月的2,551萬元，原業主買入單位時估值屬歷年第二高位，反映單位3年間估值沒有升跌，而在2021年後曾大跌2成，今年才稍微回升。

據悉，原業主2018年5月以2,480萬元買入上述單位用作自住用途，是次轉手帳面讓330萬元離場，期內貶值13.3%。而計及買入單位印花稅以及交易佣金，實際蝕481.7萬元，業主持貨5年可謂一年蝕一球。

代理︰成交屬市價沽貨 同類型單位高位回落一成半

林龍南表示上述成交單位屬市價成交。同類型單位在近兩年皆呈下跌趨勢，高峰期成交價可達2,500萬元。惟市場承受力有限，故上述單位減價沽出。