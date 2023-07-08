U型反彈落空　施永青轉軚睇淡入熊　無意幫代理鋤價！｜樓市燈神

近期樓市充斥多項負面因素，二手樓日日都有蝕讓，發展商賣全新樓又低價開盤，最近就連堅尼地城嘅臨海地皮，成交呎價都係得7,000元，創咗港島區過去21年新低紀錄。龍頭地產代理行中原嘅創辦人施永青亦對下半年睇得好淡，仲話樓市或者會步入熊市，下半年唔好旨意牛市會重臨。



雖然言論相當悲觀，但燈神發現其實施生喺今年年初都仲睇好樓市，當時甚至認為本港樓市已經見底，更加預計港樓價出現U型反彈。不過近排就急轉彎，睇淡樓市進一步下挫，更有機會步入熊市。

年初料樓價U型反彈

燈神親自打去問下施生，點解只喺短短半年間，對樓市睇法咁大出入？施生佢就話，本身年初係預計樓市會出現小陽春，之後隨住通關復常慢慢回穩，最終就會出現大升市。不過最終大升市就冇出現，樓市就喺出現咗輕微反彈。

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中原地產創辦人施永青。(吳鍾坤攝)

網民投訴常轉軚 「唔會一個睇法堅持到最後」

施生又話，其實自己從來都唔會話每隔幾多個月，就會審視、改變樓市睇法，不過就直言「自己個腦喺不斷變，從來都唔會喺一個睇法堅持到最後！」

對於好多網民笑指施生睇樓市成日轉軚，施生就話「冇我從來冇叫人信我講果啲嘢（個人睇法）」，認為一般市民大眾置業時，都要自己做返判斷，直言「生命係你嘅、財富係你嘅」，個人睇法純粹參考下就可以，無必要一定要跟從。

中原地產創辦人施永青。（資料圖片／吳鍾坤攝）

睇淡入熊似出口術鋤價？ 「唔會笨到借傳媒過橋嚟鋤價」

施生言論向來出位，有網民就覺得施生作為龍頭代理行老闆，其實每次發言都唔多唔少算喺出口術，幫下一眾地產代理鋤價。不過施生就同燈神講實屬冤枉，話自己言論從來冇考慮依啲因素，亦都唔會笨到借傳媒過橋嚟鋤價，咁樣做只會破壞咗社會大眾對佢自己一直嘅信任，直言發表自己嘅樓市睇法，絕對沒有何陰謀論！佢又同網民講，可以不認同佢個人睇法，但就唔好作胡亂猜測。

發表言論沒考慮私利 不想破壞社會的信任

施生又同燈神講，其實自己一直都會有一套睇樓市嘅標準，好似每年香港經濟增長情況、市民可負擔能力、未來經濟前景有沒有暗藏危機等基礎因素。不過依家普遍市民買樓意欲有所降低，其實反映緊市民對樓市前景睇唔清，擔心買入之後又再跌，所以普遍市民都係觀望市況，直至可以睇清個市先會做置業決定。