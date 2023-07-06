成功靠父幹｜廿四孝父親資助女兒首期逾　335萬購得寶花園一房

市區上車盤成交價進一步下滑，有廿四孝父親見九龍灣得寶花園有業主移民，便大膽鋤價，同時為女兒提供首期資金，終以335萬元買入一房細單位。



利嘉閣高級聯席董事鮑允中表示，上述單位為得寶花園G座低層4室，實用面積253平方呎，採一房間隔，外望園景及樓景。單位於今年2月份推出放盤叫價360萬元，其後曾加價至390萬元，不過二手市況淡靜，最終業主面對現實，在6月份再調低叫價至355萬元。

父親提供首期資金逾30萬

單位減價後即獲買家議價後，最終減價至335萬元沽出，成交呎價13,241元。據了解，是次為一名父親幫助女兒的入市個案，該名廿四孝父親提供首期資金，料涉及約30萬至40萬元，而原業主由於需趕及移民，加上見買家兩父女有誠意，最終減價促成交易。

2010年買入價128萬 原業主賺兩球移民

翻查網上銀行資料，上述單位滙豐銀行估值為343萬元，中銀則為362萬元，反映最新成交價較銀行估價3至7%。

鮑允中指，原業主早於2010年1月份以約128萬元購入上述單位，持貨13年，帳面升值約207萬元或1.6倍。得寶花園在6月份錄得6宗成交，平均實用呎價13,732元。