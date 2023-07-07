美聯︰首季內地買家入市比率13%　創11年新高　料下半年價跌租升

美聯物業聯同美聯移民公佈「搶人才」計劃最新趨勢以及樓市前瞻，指出自內地與香港恢復通關以來，內地買家來港買樓意欲有所上升，今年首季內地買家佔個人買家於香港樓市住宅註冊量所佔比率，創出逾11年新高；當中內地買家一手比率亦創近11年高位；二手比率更創出有紀錄以來最高。



首季內地買家入市所佔比率創新高 獨愛豪宅物業

美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明表示，今年初內地與香港全面通關，以及各項「搶人才」計劃利好因素影響下，內地買家的入市意欲有所提升。

今年首季內地買家佔個人買家於香港樓市的住宅註冊量比率，由去年第2季錄得的7.5%，連升3季至今年首季的13%，創出逾11年新高，表現更勝2020年新冠疫情出現之前。

內地買家的一手所佔比率由去年第3季的9%，連升2季至今年首季的19.7%，按季急增5.6%，創出約10年半高位；至於二手方面，同期內地買家佔個人買家於二手住宅註冊量比率亦有所上升，首季內地買家二手所佔比率錄得約11.7%，按季增加1.1%，創出歷史新高。

其中，今年首季在超過5,000萬元王1億元的一手私宅個人買家註冊量中，內地買家佔61.1%；逾1億元物業佔比亦達59.1%。至於，二手逾1億元物業中，內地買家佔比亦約50%。

下半年「價跌租升」 全年租金料升8%

布少明表示，近期息口走勢未明朗，加上新盤以貼市價推售，吸納部分二手購買力，阻礙樓價攀升，料下半年樓價持續整固。相反，下半年租金在政府「搶人才」計劃、各大專院校收內地生數目增加等因素下，令到不少內地學生來港讀書，惠及租務需求，料今年租金將升8%。