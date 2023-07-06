黃竹坑站海盈山擬本周六收票、下周賣樓　住客會所佔地4萬呎

由嘉里建設（0683）、信和置業（0083）及太古地產（1972）合作發展的港鐵黃竹坑站港島南岸第4期海盈山（LA MONTAGNE) 第4A期，日前公布首張價單，涉及88伙，折實平均呎價27,989元，一房入場費966.7萬元。



嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗表示，項目最快本周六（8日）起收票，有機會下周展開首輪銷售，視乎收票情況決定加推步伐。項目同時亦獲不少準買家查詢，當中港島區佔6至7成，大多以查詢以兩至三房為主，至於展銷廳亦錄逾3,000人次參觀。

嘉里物業代理銷售及市場策劃總監盧永俊、嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗、via. 創辦人及設計總監梁以立。

設逾4萬呎度假式主題會所「Club Cascade」

項目同時亦有度假式主題會所「Club Cascade」 ，會所以流水建築主題設計為基調，面積連公用花園及遊樂地方逾4萬平方呎，提供多項多元化室內及室外玩樂設施。

會所設有兩個風格不同的多功能宴會廳，其中海山閣以有半圓形設計，外望大自然景觀以及室外游泳池；另盈山閣設計以舒適主導，暖色令整體空間散發活潑輕盈感，位置更毗鄰麻雀室和視聽娛樂室。另設逾25米室外游泳池、360 Fitness健身室、瑜伽室以及為兒童設的玩樂設施。