美聯工商舖料全年成交料5000宗　核心區舖位租售價睇升10%

隨著中港全面通關及香港復常，工商舖買賣市場溫和復甦。美聯工商舖表示，儘管未來仍有不明朗因素籠罩市場，但假如環球央行釋出利率見頂的信號以及在本港經濟穩步復甦的支撐下，預計下半年工商舖市場將會維持平穩向上，全年成交料達4,500至5,000宗，按年升10%以內。



鋑聯控股行政總裁（工商舖）盧展豪表示，工商舖買賣市場溫和復甦，而租賃市場交投量則大幅回升，今年上半年的租務成交按年增加約兩成半。

綜合美聯工商舖資料研究部及土地註冊處數據，計及逾億元公司轉讓買賣個案在內，今年上半年工商舖合共錄得2,136宗買賣，較2022年下半年上升16.3%，而成交金額錄297.7億元。不過，按年計，今年上半年工商舖的成交宗數及金額分別下跌19.4%及38.5%，反映工商舖市回升的幅度有限。

鋑聯控股行政總裁（工商舖）盧展豪。（右二）

中細價工商舖料維持活躍

展望下半年，盧展豪指出，雖然投資市場仍有多個不明朗因素，特別是美聯儲的加息政策或會持續，令經濟衰退及金融危機爆發的機率上升。不過，在本港經濟復甦、零售業持續反彈及工商舖租賃市場轉趨活躍三大因素的支持下，預料今年下半年物業市場將保持平穩向上。

他預計，在短期內高息環境仍會持續，相信中細價單位的交投將主導後市的發展，因為資金充裕的投資者仍有能力買入這類物業，同時，企業仍偏向轉買為租工、商廈物業，預料工商舖中細價物業買賣及租賃市場將維持活躍。

零售商戶減少現象有望扭轉

舖位市場獲看好。美聯旺舖董事梁國文表示，自中港全面通關及香港復常後，訪港旅客大幅回升，零售商戶將加快承租步伐，相信過往三年多零售商戶數字減少的現象有望得到扭轉。

同時，他指出餐飲業及必需品相關行業繼續會成為租賃街舖的主力，各大購物區的空置率將持續回落。市面上的吉舖可望被消化，預料今年核心區舖位的租售價會保持平穩，全年分別將上升3%至10%。