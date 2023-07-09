黃竹坑站海盈山首日收800票　超購逾8倍

由嘉里建設（0683）、信和置業（0083）及太古地產（1972）合作發展的港鐵黃竹坑站港島南岸第4期海盈山（LA MONTAGNE) 第4A期，項目於昨日周六（8日）正式接受收票認購，單日接獲約800張入票，以首批88伙計，超額認購逾8倍。



海盈山於上周二開價，首批88伙，折實平均呎價27,989元，一房入場費966.7萬元。海盈山首批折實平均呎價27,989元，較港島南岸第2期揚海（30,880元）及第1期晉環（29,689元），低約5.7%至9.4%。

兩房佔60伙 一房、三房各佔12伙及16伙

海盈山首批88伙，當中包括一房至三房間隔。當中一房佔12伙、兩房佔60伙、三房佔16伙，實用面積由403至914平方呎。該批單位價單售價1,178.9萬元至3,675.1萬元，價單呎價29,253元至42,684元。扣除最高18%優惠後，折實售價萬966.7萬元至3,013.59萬元，折實呎價23,988元至35,001元。

一房折實最平966.7萬

項目最平入場單位為第2A座6樓G室，實用面積403平方呎，一房間隔，扣除最高樓價18%優惠後，折實售價966.7萬元，呎價23,988元。最平兩房則為第2A座6樓A室，實用面積517平方呎，折實價1,282.16萬元，呎價24,800元。

至於三房戶則為第2B座6樓A室，實用面積914平方呎，折實售價2,677.8萬元，呎價29,298元。

↓↓第2座28樓A室連裝修示範單位↓↓

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↓↓第2座28樓F室連裝修示範單位↓↓