周末兩天錄17宗新盤成交　較上周大跌92%

周末未見大型新盤銷售，綜合市場資訊及一手住宅物業銷售網資料，過去周末（8日至9日）兩日共錄得約17宗一手成交，較上周減逾92%。其中，恒地（0012）啟德HENLEY PARK兩日沽7伙佔最多。



已屆現樓的恒地啟德沐泰街8號HENLEY PARK周末連沽7伙，吸金逾5,600萬元，成交價由767.16萬至826.56萬元，屬一房間隔。

另外，新地（0016）旗下東涌東環II周末亦錄一伙撻訂重售，涉及為第2B座12樓3室，實用面積479平方呎，屬兩房間隔，以703.53萬元沽出，呎價14687元。單位於2015年以579.37萬元沽出，直至上月底錄撻訂，換言之上述單位最較2015年賣貴逾124萬元或21%。

由會德豐、信置（0083）、嘉華（0173）、爪哇控股（0251）等合作發展的西南九龍長沙灣維港滙亦沽2伙，套現3,169.9萬元。涉及為維港滙I及II的3A座2樓B室及6座17樓C室，實用面積分別為452平方呎連平台75平方呎兩房及790平方呎三房，成交價為1,274.1萬元及1,895.8萬元，呎價為28,189元及23,997元，