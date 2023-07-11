業主移民賣樓　465萬沽御半山一房　五年帳蝕34萬離場｜多相

二手市場淡靜，屯門御半山有業主為移民不惜蝕讓賣樓，放盤逾兩個月劈95萬元，持貨5年帳蝕34.1萬元離場。至於該屋苑近半年二手買賣全數見紅，有單位四年帳面輸142.27萬元。



中原地產分行經理曾慧敬表示，是次成交為屯門御半山1A座低層B室，實用面積306平方呎，屬一房間隔，向東南。原業主因移民賣樓，於4月底以560萬元放盤，及後因應市況下調至495萬元。單位新近以465萬元沽出，呎價15196元。換言之，單位放盤逾兩個月劈95萬元或近17%沽出，至於新買家為同區分支家庭上車客。

原業主於2018年5月以499.1萬元一手買入單位，持貨5年，是次轉手帳面蝕讓34.1萬元，單位期內貶值近7%。

↓↓屯門御半山成交單位↓↓

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御半山近半年二手買賣全數見紅

撇除上述成交，御半山一期及二期今年1月至今，暫錄12宗二手買賣，當中有11宗需帳面需損手，帳面蝕幅由6%至23%，而餘下1宗帳面獲利個案，賺幅不足1%，扣除雜費後料實蝕離場。

至於最「慘烈」一宗二手蝕讓成交為御半山二期2A座中層D室單位，實用面積386平方呎，於2019年617.27萬元購入，今年1月以475萬元沽出，帳面輸142.27萬元，貶值23%。