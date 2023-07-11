納米樓爆煲｜三日錄2宗蝕讓　屯門弦海河景開放式310萬沽　蝕18%

屯門半新盤弦海在過去三日內連錄兩宗納米樓蝕讓個案。該屋苑一伙開放式戶以310萬元沽出，較五年前買入價帳面貶值約18%。



祥益地產高級分行經理古文彬表示，上述成交單位為弦海中層Q室，實用面積216平方呎，開放式間隔。日前獲一名區內客垂青，主要鍾情該屋苑屬區內半新盤，屋內保留發展商裝修，而且樓價吸引，供樓負擔相對較輕，新買家遂便決定以310萬購入上址作自住用途，成交呎價為14,352元，屬稍低於市價。

2018年買入價379萬

據了解，原業主於2018年以約379萬元購入上述單位，是次轉手帳面虧損約69萬元或約18%。若計及買入時的稅款8.5萬元，以及賣出時的佣金約3.1萬元，料實蝕金額高達80.6萬元。

↓弦海中層Q室↓

上周高層納米戶340萬沽 貶值26%

事實上，上周末弦海才錄得一宗蝕讓個案，該屋苑一伙高層K室，實用面積為224平方呎，屬開放式間隔，以340萬元易手，成交呎價為15,179元。原業主於2019年以457.1萬元買入上述單位作投資出租用途，持貨4年帳面蝕117.1萬元，單位期內貶值26%。