放寬按揭說愛你！　加息未完　加入托市大軍忌心雄借盡｜樓市燈神

財爺陳茂波 （波叔）近月一直吹風話同金管局研究微調措施照顧換樓需求，最終金管局喺7月上旬就正式公佈咗詳情，以後樓價1,500萬元以下嘅住宅物業都可以承做7成按揭，比起以往5成按揭大幅度放寬！不過咁樣做係幫緊市民上車？定係令到一眾首置人士陷入供樓危機之中呢？



財爺聲稱要照顧換需求，但若果以陰謀論角度嚟睇，其實又算唔算另一種形式嘅托市，或者另一種形式嘅「搶人才、留人才」政策呢？雖然樓價未必會因此出現反彈，但至少唔會再一潭死水，燈神估計中小型住宅單位交投量都會有所上升，而且部份本地後生仔都乖乖地留返喺香港繼續供樓，咁就唔洗下下搵外勞、搵外國專才，香港社會就得以繼續保持發展。

首期大減40% 按揭貸款同樣大增40%

燈神睇返放寬按揭成數後嘅最新安排，樓價1,500萬元住宅物業，本來最多只可借5成按揭，就咁計即係首期750萬元，再問銀行借750萬元，而調整之後，按揭成數大增40%至7成，即係首期降至只需要450萬元，佔樓價30%，與此同時按揭貸款就會急升到1,050萬元，勁升40%。

市民或心雄借盡買大啲、買豪啲

以上首期同貸款嘅變化，相信會令到好多本身首期唔算太多嘅市民，都會突然夠預算可以「買大啲、買貴啲、買豪啲」。燈神覺得其實買樓一向人生大事，好多人可能一生人只會買一次樓，如果按揭制度係容許佢地借到盡買大啲，依班市民真係會心雄入市買個大單位。

置業人士需計預留流動資金

喺新措施下借盡入市其實冇問題，但喺問題係依家息口高企，心雄入市嘅買家真係要小心啲，始終「借大咗、供樓又供多咗」，如果計到盡，流動資金又唔夠搞到供唔掂，真係要小心被銀行CALL LOAN淪為銀主盤。

要知道其實有唔少本身實力雄厚嘅老牌投資者，近年都被銀行、銀主要求減磅，以減低風險，如果息口繼續攀升，又有大批市民借盡入市，銀行CALL LOAN難免會蔓延至依班小業主身上。

樓價1,500萬元以下住宅物業可承做7成按揭，較以往5成按揭大幅放寬。

承做按揭保險可借樓價8成

另外，我哋又可以望一望按證公司調整按保計劃後嘅新安排，如果買家想採用按保，買入樓價1,500萬元住宅物業，按揭成數係可以由7成，進一步提升至8成，即係首期資金再減少至到300萬元。燈神覺得借8成去買樓價500萬至600萬元中細價住宅喺冇乜問題，一般市民又應付到，銀行風險可控。

不過如果係問銀行借足8成去買一個樓價1500萬住宅物業，每月供款將會接近高達5.46萬元，即係供款人嘅月入要求高達10.9萬元，真係未必一般普羅市民可以夫婦檔搞得掂。另外，金管局無下調壓力測試要求，即仲要計埋壓測+2%嘅要求，咁樣計法，每月供款將會增加到6.91萬元，咁月入要求又會再多啲，麻煩每月收入要高達11.5萬元。

借盡8成買到1500萬 月入要達11.5萬

放寬按揭後供樓數字大致計算方法如上，燈神計完數都覺得咁樣買樓會供得好辛苦，而且仲未計生活上各類型嘅使費，可能屋企有兩老要養、子女又要讀書、過時過節又出去食餐好、暑假又要全家去旅行。唯有奉勸各位市民「小心計數、唔好心雄」。