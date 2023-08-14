緹外1.1萬呎大宅轉陣「先租後買」　內地客長租7.5年、認購價10億

嘉里（0683）旗下畢架山龍駒道3號豪宅盤緹外，在7月13日以招標形式發售項目最大面積單位、屬九龍最大屋苑式一手單位的院墅C。據悉，發展商轉陣以「先租後買」形式推出，該大宅已由一名內地客承租，租約期長達90個月，即約7年半。該名租客可在租約期內以10億元買入該幢院墅C，若交易落實，成交呎價高達85,529元。



緹外院墅C實用面積達11,692平方呎，另設花園面積1.5萬平方呎、前庭面積964平方呎，採四房四套間隔，並設宴會廳、家庭廳、茶藝室、影院、健身房，以及5間工人房等。院墅C花園設有可升降恆溫室外游泳池，院墅內置升降機及私人停車庫。

租約期內認購價10億、呎價8.55萬

據最新資料，上述緹外院墅C已經簽訂租約，新租戶為李林（LI LIN），由於英文字為國語拼音，料為內地客。租約為期90個月，由2023年8月1日開始計起，隨後有租約結束前3個月可再續租。不過租金水平不詳。

此外，在租約期內，該名租客可選擇以10億元買入緹外院墅C，若交易落實，成交呎價高達85,529元。

緹外院墅C。

鄰近緹外的同系豪宅項目緹山，早前亦有矚目洋房成交個案，在2022年10月，緹山別墅1號於以5.08億元登記售出，創九龍區一手洋房成交價新高，新買家為中央人民政府駐香港特別行政區維護國家安全公署。

國家安全公署去年5.08億同系緹山洋房

緹山別墅1號樓高3層，屬五房五套間隔，實用面積7,171平方呎，為屋苑面積最大之洋房，另連691平方呎平台、5,014平方呎花園及1,306平方呎天台，且連有3個住宅停車位，是次以5.08億元賣出，成交呎價約70,841元，屬九龍區一手洋房成交價新高。

當時政府發言人回覆指，根據《香港國安法》第四十八條，中央人民政府在香港特別行政區設立維護國家安全公署。而《香港國安法》第五十一條訂明，駐香港特別行政區維護國家安全公署的經費由中央財政保障。