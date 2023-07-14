新盤混戰｜周末5盤推售　滙都、海盈山賣近300伙　必嘉坊貨尾減價

受金管局上周五推出放寬按揭措施，將樓價1,500萬元以下物業按揭上限放寬至70%影響，各大發展商加快推盤步伐，爭相出動推盤。總計本周末（15、16日）共有5個新樓盤登場，總共有438伙一手單位推出應市。其中泛海旗下洪水橋滙都I 及黃竹坑站港島南岸海盈山於周六（15日）展開首輪銷售，前者則開賣188伙，佔整體近43%，後者亦推108伙，折實入場費高達966萬元。



洪水橋滙都I賣188伙 折實入場440.92萬

泛海國際（0129）旗下洪水橋洪安里1號新盤滙都第一期滙都I ，周六（15日）展開首輪銷售，以價單形式盡推兩張價單共188伙。發展商早前對外開放一至兩房示範單位。

該188伙當中一房佔66個、兩房佔112個、三房佔5個，亦設有5個特色戶，實用面積由287平方呎至498平方呎，扣除最高折扣14%，折實售價由約440.92萬元至714.4萬元，折實呎價12,688元至15,773元。入場單位為第3座2樓A03室，實用面積326平方呎，扣除最高14%折扣後，折實售價440.92萬元。

黃竹坑站海盈山價單賣108伙 另下周一招標形式7伙

另一市場焦點為由嘉里（0683）、信置（0083）、太古地產（1972）及港鐵（0066）合作發展的黃竹坑站港島南岸海盈山，項目同日以價單首輪銷售108伙，另下周一（17日）亦以招標形式賣7伙。當中入場單位為第2座6樓G室，實用面積為403平方呎，扣除最多折扣18%，折實售價約966萬元，項目今日截票，同日下午進行抽籤。

↓↓港島南岸海盈山連裝修示範單位↓↓

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周日3個新盤貨尾 共涉及142伙

除此之外，周日亦有3個新盤貨尾加入，總共涉及142伙。當中包括早前熱銷的會德豐地產旗下藍田KOKO MARE，項目日前加推45伙，並落實周日亦進行新一輪銷售98伙。當中一房連開放式廚房佔13伙、兩房連開放式廚房佔71伙、兩房連梗廚佔14伙。當中入場單位為第9座3樓F單位，實用面積310平方呎，折實售價592.8萬元。

藍田KOKO MARE。

恒地必嘉坊．迎匯劈價3.5%至4%

另外，亦有發展商減價吸客，恒地（0012）紅磡大型重建項目必嘉坊第二期必嘉坊．迎匯周日發售16伙，當中劈價3.5%至4%，涉及為一至兩房間隔，實用面積278至378平方呎，折扣最高10%折扣後，折實售價為560.34萬元至797.85萬元，折實呎價為20,156元至21,107元。當中入場單位為6樓C室，實用面積278平方呎，折實售價560.34萬元。

至於同系已屆現樓的鰂魚涌新盤THE HOLBORN，日前公布現樓後首張價單涉及50伙，另落實周日賣28伙，涵蓋一房及兩房。當中一房佔23伙，兩房佔5伙，實用面積由256至452平方呎，折實售價由580.33萬至1,439.93萬元，折實呎價由22,669至31,857元。當中入場單位為B座5樓B2室，實用面積256平方呎，折實售價580.33萬元。