會地藍田KOKO MARE加推45伙　折實均價19333元　周日發售98伙

金管局上周五推出放寬按揭措施，樓價1,500萬元以下物業按揭上限放寬至70%，助啟動換樓鏈。會德豐地產旗下藍田KOKO MARE今日加推新一張6號價單及上載銷售安排，項目將於周日（16日）發售98伙。



新一張價單位涉及45伙，包括包括1伙1房（開放式廚房）單位、33伙2房（開放式廚房）單位及11伙2房梗廚單位，實用面積由310至529平方呎，價單售價由853.4萬元至1,166.9萬元，價單呎價由19,550至27,529元。

新加推45伙折實均價19333元

扣除最高優惠後，該批單位折實售價由757.4萬至1,035.7萬元，折實呎價由17,352至24,432元，折實平均呎價19,333元。以折實金額計算，有22個（49%）單位低於900萬元，有38個（84%）單位低於1,000萬元，所有單位低於1,200萬元。6號價單共45個單位預計可套現約4.6億元（售價計），折實約4.1億元。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀（中）。

周六發售98伙 入場費593萬

至於周六發售98伙，包括13伙1房（開放式廚房）單位、71伙2房（開放式廚房）單位及14伙2房梗廚單位。入場單位為第9座3樓F單位，1房（開放式廚房）戶型，實用面積310平方呎，價單定價667.9萬元，價單呎價21,545元，折實售價592.8萬元，折實呎價19,123元。