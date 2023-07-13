九龍城瓏碧一房示位曝光　設空中書房、採現代時尚風｜多圖

碧桂園香港（2007）發展的九龍城瓏碧今日（13日）首度開放兩伙現樓示範單位予傳媒參觀，其中包括一伙經改動的一房，以及無改動三房單位。碧桂園香港營銷管理部總經理林曉箐表示，瓏碧主打一房單位佔總數6成，項目由去年5月開售，目前已沽出66伙，佔總數190伙單位的34%，套現5.4億元。至於同系馬鞍山泓碧的中小型單位已全數沽清，餘下5間獨立屋待售。



單位樓高3.45米、設空中書房 採現代時尚風格

瓏碧經改動一房示範單位為25樓C單位，實用面積為281平方呎，樓高3.45米，連22平方呎露台，望城市景。單位以「現代時尚」作主題，全屋室內布置採用灰色、白色配以大量原木傢俬。

↓↓25樓C室↓↓

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客廳呈長型設計，設有開放式廚房。值得留意的是，單位客廳巧妙地運用空間，於客廳上方打造約25平方呎的空中書房，可以呈現高樓底設計。至於睡房呈方型設計，放置雙人大床後、仍有空間擺放大型到頂衣櫃及床頭櫃，房間設有寬闊玻璃窗，增加室內天然採光，外望城市景。

林曉箐表示，目前開放式及部分一房單位均享受雙層傢俬組合套裝優惠，一房單位買家只需額外支付2萬元，即可獲價值15萬元的雙層傢俬組合套裝。據統計，目前已有接近9成買家選用此優惠。她又指，為了讓買家能夠更直接的體會到雙層傢俬組合的靈活性及實用性，因此特設此間連傢俬一房示範單位供客人參觀

碧桂園香港營銷管理部總經理林曉箐。

設L型玻璃幕牆、遠眺啟德景

另發展商亦開放同層三房單位，屬25樓D室，實用面積為414平方呎，連22平方呎露台。單位客廳呈長型設計，設開放式廚房，以玻璃趟門分隔客廳與露台，外望城市景。

主人房呈長形設計，設有L字型玻璃幕牆，可以望區內城市景及遠眺啟德園區。單位洗手間以仿雲石與木材作主要設計材料，浴室有窗戶，屬「明廁」設計。

↓↓25樓D室↓↓