太古EIGHT STAR STREET頂層複式戶曝光　天台設按摩浴缸、燒烤爐

太古地產（1972）旗下灣仔新盤EIGHT STAR STREET，今日（12日）公開三個示範單位予傳媒參觀。



當中23樓A室及23樓B室屬頂層複式戶，實用面積各為1,198平方呎和980平方呎，同屬三房套間隔，內置樓梯上落。

頂層複式戶設私人天台、按摩浴缸及燒烤爐

值得留意得是，23樓A室連660平方呎私人天台，並有按摩浴缸及燒烤爐，屬全盤唯一有天台的單位。另以梗廚設計並內置大置儲物空間，單位客飯廳分明，內置基本家具，採簡約優雅風為主調，樓梯位置亦設有洗手間。同時外連32平方呎露台，單位客飯廳及睡房可主要外望開揚城市景。

至於23樓B室則以開放式廚房設計，同時配備L形玻璃窗增加採光，單位空間闊落，三間睡房及客飯廳亦可望開揚景。

兩房套示範單位曝光 採簡約優雅風

另外，22樓A室，實用面積913平方呎，屬兩房套間隔，同樣配備基本家私及裝修。單位客飯廳分明，續以採簡約優雅風為主調，其中客廳位置設吧台，飯廳位置可放置6人飯枱。

其中兩間睡房及客飯廳外主同一景觀，主人戶位置則設有地台，住戶可三邊落床。