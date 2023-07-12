長實油塘親海駅ll周內公佈樓書　料下周開價、首批涉132伙

長實（1113）旗下的油塘東源街8號項目親海駅今日（12日）公布最新部署，該盤將率先推出親海駅ll，最快本周內上載樓書、下周公布首張價單，首批料不少於132伙。



長實營業部首席經理郭子威表示，為配合政府推出的專才計劃，親海駅ll今次推出「愛才計劃」，為合資格的專才提供5%的折扣優惠，料該計劃為首批單位合共提供逾5,000萬元折扣金額，即首張價單市值估計逾10億元。

他指出，項目定價將參考九龍沿海物業，爭取本月內推出應市。他又認為，金管局放寬按揭成數對市場有正面影響，料可帶動換樓鏈。

長實營業經理陳詠慈補充表示，親海駅ll最快周內上載樓書、下周公布首張價單，首張價單料不少於132伙，項目整體設有7個示範單位。

親海駅ll分三座發展，共658伙。當中2A及2B 座共設有630伙，當中58伙為開放式，實用面積為210平方呎、232伙為一房，實用面積為258至283平方呎、228伙為兩房，實用面積為447至470平方呎、112伙為三房，實用面積為707至723平方呎。

另第三座設有28伙，當中兩房複式連天台：佔14伙，實用面積為511至523平方呎、兩房複式連花園佔14伙，實用面積為501至511平方呎。