利嘉閣：上半年工商舖交投近2200宗　下半年料再升20%

利嘉閣（工商舖）指出，由於今年初香港恢復通關，令上半年工商舖成交由跌轉升，料下半年在多項利好因素下，買賣登記量可以再升20%。



上半年錄得2,173宗工商舖物業買賣登記，除了重越2,000宗關口外，亦為連跌3個半年度後首現反彈。在工商舖三類物業當中，今年上半年工廈的買賣登記宗數重上1,000宗以上水平，佔比最多，共錄1,208宗，佔整體比率達55.6%；商廈及店舖則分別錄得443宗及522宗買賣登記，佔比各約20.4%及24.0%。

利嘉閣（工商舖）地產董事黃應年表示，下半年整體工商舖市道可望持續穩步上升。配合港府剛於上周宣布調高工商舖物業按揭成數，此舉有助增強企業及投資者的信貸能力，變相令其營運資金更為充裕，有利吸引資金流入工商舖市場，推動下半年買賣登記量值進一步復甦。

利嘉閣（工商舖）地產董事黃應年（右二）預期，工商舖市道在放寬按揭成數帶動之下，整體買賣登記量下半年升幅可達兩成。圖左為工商部高級營業董事朱亮恒，右一為商舖、商業及投資部高級營業董事鄭得明。（代理提供）

黃應年預計今年下半年整體工商舖買賣交投量會持續上升，物業買賣登記量看升20%，進一步上試2,600宗水平。至於涉及成交金額方面，料在商廈可望出現較大金額的升幅，加上工廈及店舖穩步上升配合下，可衝擊五百億元大關，料錄約510億元，按半年看漲58%。

至於工、商、舖三大範疇，預期商廈可追落後，買賣登記量升幅料最顯著，相信隨著經濟復甦，海內外企業加速回流，需求亦將增加，下半年買賣登記量有望再升35%邁向600宗。

工廈物業表現料繼續平穩向好，價格相對較易入市，料仍受用家及投資者愛戴，下半年買賣登記有力再升近兩成半，冀達1,500宗；至於店舖方面，下半年看法相對保守，因為通關後中港人流大變，不少港人喜赴內地消費，暫時未見本地店舖市道明顯受惠，故料下半年店舖買賣登記量將處橫行偏軟格局，或守於500宗水平，按半年微跌5%以內。

利嘉閣地產對工商舖市道之半年回顧及展望（代理提供）

工廈市場細價買賣佔7成半 觀塘上半年登記量升一倍

利嘉閣（工商舖）地產-工商部高級營業董事朱亮恒指上半年全港共錄1,208宗工廈物業買賣登記，涉及金額約141.73億元，較去年下半年分別上升28%及22%；惟按年同期比較則仍跌23%及16%，反映工廈買賣已見底初升，惟仍未及前兩年逾千五至近二千宗的相對高水平。

今年上半年，工廈市場買賣依然集中在細價物業，當中1,000萬元以下者已佔76.7%；其中價格介乎200萬至500萬元以內的組別錄495宗登記，為交投最活躍的組別，佔整體工廈登記量達41%，並較去年下半年的396宗增加25%。

工廈市場登記量。（代理提供）

按地區劃分，在10個觀察區之中，上半年登記量錄得全線上升，當中以觀塘的1倍升幅最多，上半年共錄得203宗；其次屯門亦由去年下半年的66宗，大增38%至今年上半年的91宗。

預計下半年工廈物業買賣登記量可上試1,500宗水平，料按半年升24%；而成交金額亦看漲約27%，可望達至180億元水平。

商廈物業買賣登記3個半年度新高 登記金額按半年升176%

利嘉閣（工商舖）地產董事黃應年表示2023年上半年，商廈物業買賣登記共錄443宗，較去年下半年的343宗回升29%；金額方面，上半年共錄得72.35億元，較去年下半年的874.55億元挫92%，出現「量升值跌」的背馳走勢，主因是去年下半年錄得數宗分別以百億元計的巨額商廈內部轉讓登記所致。至於若按年同期比較，登記量則微升1%，而涉及總值則跌近63%。

上半年商廈買賣登記量（代理提供）

以價格類別劃分，上半年七個價格組別的商廈買賣登記量錄得六升一跌，升幅介乎8%至67%不等。其中以銀碼介乎2,000萬至5,000萬元以內組別的商廈買賣登記量升幅最大，期內共錄得50宗，較去年下半年的30宗大升67%，反映中高價商廈交投恢復生氣。

下半年商廈買賣登記量料進一步上升，試上600宗的2年半新高水平，按半年料增35%；至於登記金額更料在有大額登記下而挑戰200億元，按半年冀大增176%。

料下半年店舖較買賣登記上半年微跌4%

利嘉閣（工商舖）地產-商舖、商業及投資部高級營業董事鄭得明表示，截至6月30日止的上半年，店舖物業買賣合共錄得522宗，較去年下半年的508宗微升3%，連跌三個半年度後反彈，惟較去年同期仍跌18%；至於成交金額方面，今年上半年店舖登記金額錄得108.57億元，較去年下半年的104.29億元增加4%，仍處相對低位反覆徘徊。

按地區分析，上半年有7區的登記量錄得升幅，當中升幅最顯著者為荃灣區，由去年下半年的17宗升88%，至今年上半年的32宗，而觀塘區亦由8宗大升88%至15宗；北角/炮台山區也升了56%至28宗。此外，上半年旺角/油麻地/大角咀區，以77宗登記為最活躍的觀察區，惟按半年輕微回落9宗或10%。

上半年店舖成交量。（代理提供）

預期下半年店舖每月平均買賣登記料只約83宗，即下半年合計約有500宗，料較上半年微跌4%，相信要待整體經濟出現較顯著上升，才能帶動店舖買賣有較佳表現。至於下半年普遍店舖價格相對靠穩，且料有更多大銀碼的登記出現，故料涉及買賣登記總金額可錄約130億元，將較上半年增加20%。