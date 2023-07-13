大刁撻Q｜長實波老道豪宅去年208億易手後　近10個月僅再沽5伙

長實集團（1113）去年9月以207.66億元沽出半山波老道21號21 BORRETT ROAD餘下單位予新加坡公司華瑞資本（Sino Suisse Capital Pte.），涉及152個住宅單位及一籃子車位。不過長實今日公佈，指買方並無遵照買賣協議條款支付金額10.38億元的第一筆部分付款及其應計利息，因此於7月13日，賣方已根據買賣協議向買方發出終止通知致使買賣協議被即時終止，並沒收買方已支付的金額爲20.76億元訂金。因此，買賣協議項下擬進行的出售事項及可能提供的買方貸款將不會進行。



去年成交呎價6.2萬 車位每個500萬

上述天價豪宅交易原於2022年9月28日落實，成交價高達207.66億元，涉及152個住宅單位、242個住宅停車位及31個電單車停車位。其中住宅部分總實用面積327,853平方呎，即成交呎價為62,000元，至於住宅車位每個成交價500萬元，而電單車位則為每個30萬元。

去年9月易手後僅再沽出5伙 呎價低見6.17萬

翻查資料，21 BORRETT ROAD在去年9月份易手前，累積售出33個單位，套現金額約68.3億元。每伙成交價由約1.5億至4.6億元，成交呎價介乎6.9萬至13.6萬元。

而在易手予新加坡公司華瑞資本後，即過去10個月內僅沽出5伙，成交價介1.33億至1.628億元，呎價介乎61,746至70,132元，反映個別成交呎價低於或貼近買入價，對於華瑞資本而言利潤不高。

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2011年以116億天價投得 每呎地價2.67萬

21 BORRETT ROAD為長實近年的重點新盤，其所在地皮早於2011年6月由長實以116.5億元投得，成為當年全港排名第二的百億地王，每呎樓面地價為26,763元。不過，隨後十年樓盤一直進行前期工作，直至2021年初才正式公布樓書，進入預售樓花程序，項目關鍵日期為2022年6月30日。

天池屋呎價13.6萬易手 全盤最貴

該盤買家均是城中的富豪名人。最出名有中國「體操王子」李寧，其妻子陳永妍去年6月以2.328億元購入項目一個中層單位，呎價逾7.9萬元。

另身家逾千億港元的常州首富汪立平家族，去年8月份亦以逾1.9億元買入一伙高層單位，呎價約8.22萬元。此外，本港富豪第二代亦有入市，如安泰集團相關人士、新晉女模特兒黃祖貽今年6月份以逾2億元買入高層戶，呎價8.8萬元。

至於呎價最貴的一伙為23樓1號室，為「天池屋」，實用面積3,378平方呎，去年2月以約4.594億元沽出，成交呎價13.6萬元，目前仍是項目的最高呎價紀錄。