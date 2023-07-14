洪水橋滙都I明日首輪賣188伙　截收逾2000票　超購近10倍

泛海國際（0129）旗下洪水橋洪安里1號新盤滙都（high park）第一期滙都I ，明日（15日）展開首輪銷售，以價單形式盡推兩張價單共188伙，入場費為440.92萬元，屬一房單位。項目昨晚8時截票，據市場消息指，項目截收逾2,000票，以首輪銷售188伙計，超額認購近10倍。



首輪推售188伙 入場費為440.92萬元

首輪推售188伙，包括66個一房、112個兩房單位、5個三房單位及5個特色單位，實用面積由287平方呎至498平方呎，價單定價由512.7萬元至830.7萬元，價單呎價由14,754元至18,341元。扣除最高折扣14%，折實售價由約440.92萬元至714.4萬元，折實呎價12,688元至15,773元。

入場單位為第3座2樓A03室，實用面積326平方呎，屬一房間隔，價單售價512.7萬元，扣除最高14%折扣後，折實售價440.92萬元，呎價13,525元。

+ 1

滙都分兩期發展共1025伙

滙都位於洪安里1號，由5座12層高的大廈組成，分兩期發展涉及1025伙，其中滙都I涉及623伙，標準戶型涵蓋一至三房，實用面積為321至522平方呎，其中一房佔134伙、兩房佔348伙、三房佔36伙，另設有105伙特色單位。

整個項目由泛海國際於2020年底以每呎樓面補價約4,092元，即涉逾21.28億元完成補地價，屬該區近年來最大規模住宅發展。