CCL報165.18點連跌兩周共1.26%　創10周新低　料第三季下試163點

中原城市領先指數CCL最新報165.18點，按周跌0.30%，連跌2周共1.26%，指數貼近今年4月底165.08點低位，創10周新低。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，雖然6月美國暫停加息，但相信加息周期未完結，二手市況持續低迷，短期整體樓價將會調整，估計第三季CCL下試163點水平。



CCL、CCL Mass、CCL（中小型單位）及CCL（大型單位），四大樓價指數齊跌2周，是2022年11月（即33周）以來首見，可見整體樓價有向下調整的趨勢。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報165.91點，按周跌0.19%，連跌2周共1.29%。CCL（中小型單位）報164.39點，按周跌0.30%，連跌2周共1.39%。CCL Mass及CCL（中小型單位）齊創18周新低，重返今年3月時水平。CCL（大型單位）報169.19點，按周跌0.30%，連跌3周共0.66%。

港島CCL創21周新低 新界兩區回升

港九市區樓價續跌，新界兩區回升。港島CCL_Mass報164.83點，按周跌1.67%，連跌2周共2.62%。港島指數創21周新低，重返今年2月時水平。九龍CCL_Mass報162.71點，按周跌0.23%，連跌3周共1.98%。

新界東CCL_Mass報178.25點，按周升0.89%。新界西CCL_Mass報152.80點，按周升0.69%。