鄧成波家族放售觀塘駿業街一籃子地舖　叫價4億

舖王鄧成波家族放售大額物業。該家族持有的觀塘駿業街56號中海日昇中心一籃子地舖，新近委託代理放售，叫價約4億元。



上述放售項目涉及9個地舖，建築面積共18,427方呎，租客以餐飲食肆為主。據悉，物業市值約4億元，呎價約2.2萬元。不過翻查資料，鄧成波家族早年分階段買入該批舖位，總買入價涉及約5億元，是次放售有機會需要蝕讓離場。

早年斥5億分階段買入

第一太平戴維斯投資部資深董事方詠清表示，觀塘區近年發展迅速，毗鄰的駿業街60號駿運工業大廈地廠A單位，建築面積2,047平方呎，去年4月以3,600萬元成交，地廠食堂契成交呎價達17,587元。

觀塘駿業街56號中海日昇中心。（資料圖片）

政府5月4600萬平執同廈一樓蝕讓舖

另外，特區政府亦於今年5月買入中海日昇中心1樓B舖，建築面積約4,229平方呎，成交價4,600萬元，呎價10,877元。不過該宗舖位成交屬蝕讓個案，原業主持貨9年帳面蝕1,236萬元或21%。

事實上，觀塘以往屬於傳統工業區，不過近年該區的重建速度加快，成為商廈的供應重鎮之一，當中由新地（0016）與載通合作重建的巧明街前九巴車廠地，即將重建為兩幢商廈及商場，預計於2024年底開幕，並提供約115萬平方呎的商業樓面。