政府4600萬平執觀塘樓上舖　原業主持貨9年勁蝕1200萬

九龍東商廈物業跌價，政府入市購買蝕讓貸。資料顯示，政府於5月份以4,600萬元買入觀塘商廈一個基座舖位，較原業主2014年買入價5,836萬元，帳面蝕讓21%。



上述物業為觀塘駿業街56號中海日升中心一樓B號舖位，，面積約4,229平方呎，於5月18日以4,600萬元沽出，成交呎價約10,877元，新買家為The Financial Secretary Incorporated，即財政司司長法團。

據了解，該物業由食肆租用，月租10.5萬元，租約期至本月。該物業早前叫價7,800萬元放售，原業主早於2014年以5,836萬元購入，持貨9年帳面蝕讓1,236萬元或21%。

觀塘中海日升中心。

事實上，政府早於2020年公佈斥資200億元從私人市場購置126項物業，作158個社福設施用途，不過近年一直只有零星入市個案。如2021年12月，政府以3,650萬元買入長沙灣元州街362號尚南天1樓1號及2號舖連外牆。該物業在政府宣布購置處所前，已在市場放售，當時叫價4,428萬元，反映新成交價較叫價低17%。

而2022年4月份，攻府以7,500萬元買入上環華秦國際大廈1樓全層，面積6,350平方呎，呎價11,811元。據悉，物業現由香港基督教服務處使用，並作旗下匯愛家長資源中心。合計上述三次入市個案，3個物業共涉資1.575億元。