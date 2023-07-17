荃灣街坊成功執平貨　擲714萬買愉景新城三房　賣平兩房6%｜多圖

二手市場淡靜，有業主因應單位位處低層，預留較大議價空間。荃灣大型屋苑愉景新城一伙低層三房單位，獲同區街坊以713.8萬元買入，成交價較早前高層兩房戶賣平6%。



美聯物業分行聯席區域經理鍾家豪表示，是次成交為愉景新城1座低層E室，實用面積610平方呎，屬三房套間隔。單位新近以713.8萬元沽出，呎價11,702元。原業主於上年10月以780萬元叫價放盤，及後於今日1月封盤停售，新近於今年6月以760萬元重新放售，較當初去年叫價平近3%。

↓↓愉景新城1座低層E室↓↓

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成交價較高層兩房賣平6%

鍾家豪續指，由於因單位層數較低，故業主預留較大議價空間。最終，單位獲同區換樓客洽購，因見單位裝修企理，價錢比上月兩房成交價低，故擲713.8萬元購入自用。

參考荃灣愉景新城最近一宗兩房成交，屬7座高層B室，實用面積485平方呎，以760萬元沽出，呎價15,670元。換言之，上述低層三房單位成交較高層兩房賣平6%。

至於原業主於2009年初以287萬元買入，持貨至今14年，是次轉手帳面獲利426.8萬元，單位期內升值近1.5倍。